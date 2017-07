Donaueschingen Gute Preise erzielt

Den Spitzenpreis von 2350 Euro erzielte der Körsieger, ein formschöner Hutera-Sohn von Tobias Lehmann aus Waldshut-Krenkingen. Ihm folgte ein gut entwickelter Humpert-Sohn aus dem Betrieb Berger in Herbertingen-Mieterkingen für ebenfalls 2350 Euro. Auch die vier Jungkühe waren gefragt, was am Durchschnittspreis von 1700 Euro ersichtlich ist.

Den Höchstpreis erzielte eine Von Welt-Tochter von Thomas Burger, Biederbach mit 1850 Euro, gefolgt von einer Polarstern-Tochter mit 32 kg Tagesgemelk, vorgestellt von der Winterhalder GbR aus VS-Tannheim. Sie wurde auf 1800 Euro gesteigert.