Donaueschingen Großes "Fasnetkribble" macht sich in Wolterdingen breit

Donaueschingen-Wolterdingen. Die Narren-Hoch-Zeit rückt näher, doch die Weiherhexen des Narrenvereins "Immerfroh" stecken schon seit Wochen in den Vorbereitungen auf die Narrensaison. Für die Showtanz-Gruppe beginnt die Hallenfasnet bereits mit ihrem Auftritt beim ersten Fasnetkribble, dem großen bunten Abend der Schwarzwälder Narrenvereinigungszünfte, am Samstag in Unterkirnach.

Und ihre Hexennacht bildet dann den Auftakt der närrischen Tage in Wolterdingen. Sie wird am Samstag, 11. Februar, ab 20 Uhr in der Festhalle gefeiert.

Schaurig-schöne sowie fetzige Musik durchdringt die Festhalle derzeit. Die Weiherhexen, groß oder klein, bewegen sich meist noch ohne Häs auf der Bühne. Sie wollen auch in diesem Jahr mit neu einstudierten Tänzen das Narrenvolk erfreuen. Neben dem traditionellen Brauchtumstanz studiert eine Gruppe unter der Regie von Jörg Holik wieder einen Showtanz mit Akrobatikeinlagen ein. An den einzelnen Figuren wird noch gefeilt, bis alles locker von der Hand geht.