Lieder wie "Sound of Silence", "Bridge over Troubled Water" und "Mrs. Robinson" machten Simon & Garfunkel weltberühmt. Das Duo Graceland lässt am Samstag, 11. März, 20 Uhr im Strawinskyssaal die Musik der großen Meister aus den USA wieder lebendig werden. Mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen sei das Ziel, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von Paul Simon und Art Garfunkel zu bieten. Die beiden Musiker werden begleitet von einem Streichquartett und einer Band. Das Zusammenspiel von Stimmen und Gitarren lässt die Songs laut Veranstalter zu einem Musikerlebnis werden. Foto: Veranstalter