Donaueschingen Götterdämmerung mit Trump, Erdogan und Merkel

Florian Schroeder spießt den deutschen Angstfaktor auf, wie er in den Großbuchstaben der Bild-Schlagzeilen aufblitzt und böse Gefühle schürt, angesichts der Terroranschläge von Berlin. "Einfach mal die Klappe halten", wäre die beste Reaktion. Die von Innenminister und Katastrophenschutz geforderte Notbevorratung mit bis zur Decke gestapelten Klopapierrollen, wird da eher zu einer Lachnummer.

Dann noch: Erdogans Rolle als "Türsteher Europas", der verhindert, dass die "geile Party in den Innenräumen nicht durch die Asis gestört wird", enthält eine ganze Menge bittere Wahrheit, bei der das Lachen eher stecken bleibt. Plötzlich weiß man nicht mehr, wer an allem schuld ist. Es geht um Panama-Papers und "einsames Anlage-Kapital", und den Hirntod Europas, einen "amputierten Kontinent", der an fremdenfeindlichen Allergien ebenso leidet, wie am zunehmenden "Rechts-Populismus", bringen die beiden ihre Sicht der Dinge mit einem bewusst falsch ausgesprochenen Fremdwort auf den satirischen Punkt.