Donaueschingen Freude an Musik steht im Mittelpunkt

Donaueschingen-Neudingen. Musizieren – eine Leidenschaft, die Menschen verbindet und sie ein Leben lang begleitet. Dies zeigte sich am vergangenen Samstag beim Konzert der Neudinger Musik. Voller Stolz überreichte der Vorsitzende Werner Gieray seinen Nachwuchsmusikern Martin Schwab und Alina Hensler das Junior-, beziehungsweise das Bronzene Abzeichen. Sein Stellvertreter Frank Feder zeichnete den Vorsitzenden selbst für sein 40-jähriges Engagement aus. Bereits in Gierays Rede konnte man erkennen, dass er für die Musik lebt und die Jugend unterstützt. Er finde es gut, dass sich junge Menschen in den Verein einbringen und ganze Familien gemeinsam musizieren, so wie bei ihm selbst. Seine beiden Söhne sind ebenfalls aktive Musiker.

Frank Feder und Egon Bäurer vom Verband Deutscher Blasmusik ehrten Werner Gieray für sein 40-jähriges Engagement. In dieser Zeit war er mehr als sechs Jahre Dirigent und Ausbilder sowie über zehn Jahre im Vorstandsteam aktiv. Dabei steht für Gieray im Mittelpunkt, anderen Menschen mit der Musik eine Freude zu machen und selbst abzuschalten.

Anderen Menschen eine Freude machen konnten die beiden Musikkapellen aus Rietheim und Neudingen bei ihrem Konzert definitiv: Die Rietheimer Musikanten eröffneten das Konzert, beziehungsweise das Büfett, wie es die Ansagerin ausdrückte. Dabei wurde mit Stücken wie "Askani" und "Eye of the Tiger" gut aufgetischt, und die Musikanten durften erst nach einem "Nachschlag" für das Publikum die Bühne verlassen.