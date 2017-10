Donaueschingen Frauengruppe der AWO gewürdigt

"Der Umzug der Geschäftsstelle in die Karlstraße war eine gute Entscheidung", berichtete AWO-Kreisgeschäftsführer Gerald Weiss, der intensiv nach fest angestellten Mitarbeitenden in Pflegeberufen sucht. "Wir bieten gute, qualifizierte Arbeitsmöglichkeiten und ein überall funktionierendes Notrufsystem". Insbesondere für die ab dem kommenden Herbst in Betreib gehende Tagespflege in Blumberg sind Mitarbeitende gesucht.

Kritik hagelte es an den politischen Entwicklungen. "Im Großen wie im Kleinen reden die Politiker viel von sozialer Gerechtigkeit, doch sie handeln nicht so, als würden sie sich dafür interessieren", ärgerte sich Heinz Herzog. "Es fehlt ihnen der Bezug zur Basis."