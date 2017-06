Donaueschingen Ernährungsprogramm finanziert

Donaueschingen-Pfohren/Aasen. Der Förderverein der Grundschule Pfohren-Aasen hat mit Henriette Wiehl eine neue Vorsitzende. Neue zweite Stellvertreterin ist Christina Sabrowski. Sie übernehmen die Aufgaben der vorzeitig aus dem Amt geschiedenen Sabine Blum und Katja Fehrenbach.

Die neue Führungsriege hofft nun wieder auf einen geregelten Betreib im rührigen Verein. Großer Dank galt Kassierer Ralf Rösch, der sich in den etwas unruhigen Zeiten um die Geschicke des Vereins gekümmert hatte. "Doch nun geht der Blick wieder nach vorne", so Rösch. Der Förderverein erfreut sich eines regen Zulaufs: Aktuell sind 43 Mitgliedsfamilien mit 110 Kindern mit von der Partie. "Somit haben wir fast 40 Prozent Beteiligung von Eltern der Schüler", so Rösch.

Dabei wird einiges an Geld vom Förderverein in die Hand genommen, um Projekte zu stemmen, die sonst nicht finanzierbar wären. Ein großer Teil ging im abgelaufenen Geschäftsjahr an das Ernährungsprogramm "Klasse 2000", wofür man schon zum zweiten Mal als gesundheitsförderliche Schule zertifiziert wurde. In diesem Jahr stieg nun sogar eine Krankenkasse ein und übernimmt mit dem Lions-Club die Finanzierung. Zusätzlich konnte eine Verstärkeranlage mit Mikrofon und Box mit Hilfe des Fördervereins realisiert werden, ebenso das Opernprojekt "Kinder des Olymps".