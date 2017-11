Donaueschingen Er war Priester, Seher und Heiler

1801 in Unadingen als Müller-Sohn geboren

Ambros Oschwald, der am 14. März 1801 in Unadingen als Sohn eines Müllers geboren wurde, war ein badischer Priester, Seher und Heiler, dem die Menschen in Scharen zuliefen, obwohl ihn sein Bischof in die entlegensten Pfarreien verbannt hatte. Über die Gründe, die dazu führten, soll in diesem Vortrag berichtet werden. Außerdem gibt es noch mehr Interessantes über Oschwald selbst zu hören, der 1854 mit 113 Anhängern nach Amerika auswanderte und in den Urwäldern von Wisconsin eine einzigartige urchristlich-urkommunistische Kolonie gründete, die lange bestand und in gewisser Weise noch immer besteht.

Der "Vater", wie ihn alle nannten, starb "wie ein Heiliger" am 27. Februar 1873, aber sein Werk weist weit über ihn und seine Zeit hinaus. Früher als "Prophet im eigenen Land" in seiner Heimatgemeinde eher belächelt, wird heute sein Leben und Werk in Unadingen geachtet.