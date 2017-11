Donaueschingen Einbruchschutz steht im Fokus

Donaueschingen/VS-Villingen (jümü). In Kooperation mit Handwerkern und der Industrie aus der Region bietet das Polizeipräsidium Tuttlingen am Samstag, 4. November, ab 11 Uhr im Villinger Münsterzentrum einen Tag der Sicherheit mit Informationen über Maßnahmen zum Einbruchschutz an. Neben Gesprächen mit Experten an den Ständen der Handwerker werden ab 13 Uhr sechs Vorträge zu den Themen Einbrüche, Versicherungen, Fenster- und Türsicherheit, Einbruchmeldeanlagen und Videotechnik, Brandschutz sowie Förderprogramme angeboten.