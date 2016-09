Donaueschingen Ein Blick ins Kabinett der Vielfalt

Hinzu kommen Fundstücke vom Speicher des Museums: "Das unterscheidet uns auch von anderen Museen wie beispielsweise dem Moma. Dort kann man nicht einfach auf den Dachboden gehen", sagt Kurator Moritz Wesseler. Und so fand Paloma Varga Weisz auf dem Speicher alte Schneiderpuppen, die sie in ihre Ausstellung so integriert hat, dass es dem Betrachter kaum auffällt, dass sie nicht von der Künstlerin selbst geschaffen worden sind. Und wer weiß? Inspiriert wurde Paloma Varga Weisz dadurch auf jeden Fall: "Ich habe schon mit der Korbflecht-Technik gearbeitet und das ist eine große Inspiration für mich." So wie das Gebäude selbst: "Man weiß ja nur, was hier ausgestellt wurde und wie die Räume von innen aussehen. Aber das hier ist etwas ganz Besonderes", so die Künstlerin. Eine Meinung, die auch Erbprinz Christian zu Fürstenberg teilt: "So langsam hat sich unser kleines Projekt etabliert und es ist schön, wenn man in der Stadt und in der Kunstszene darauf angesprochen wird."

Die Sammlungen

Die Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen mit der permanenten Ausstellung von Fürstenberg Zeitgenössisch sind von April bis November dienstags bis samstags von 10 Uhr bis 13 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr und Sonn- und Feiertags 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Wechselausstellung "Kabinettstück" ist bis 27. November zu besichtigen.

Die Künstlerin

Paloma Varga Weisz, geboren im Jahr 1966 in Mannhheim, lebt und arbeitet mittlerweile in Düsseldorf. Sie lernte von 1987 bis 1990 Holzbildhauerei in Garmisch-Partenkirchen. Von 1990 bis 1998 studierte sie an der Kunstakademie Düsseldorf bei Tony Cragg und Gerhard Merz. Ihr Werk umfasst Skulpturen und Installationen vorwiegend in Holz und Keramik sowie Aquarelle und Zeichnungen. Sie stellt mittlerweile weltweit aus.