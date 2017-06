Donaueschingen Donauquellfest: Hunde nicht gern gesehen

Haller hat einen Hundebesitzer beobachtet, der wieder umkehren musste. Der habe durchaus Verständnis für die Maßnahme gezeigt. Und überhaupt habe es nur zwei oder drei Fälle gegeben, wo Hundehalter abgewiesen worden seien.

Dieter Schneider war einer davon und er fühlt sich ungerecht behandelt. Er wirft der Stadt "Schikane gegen Hundebesitzer" vor. Wenn es der Stadt tatsächlich um Sicherheit gehen würde, dann dürfe sie auch keinen Alkohol ausschenken lassen – weil bei Betrunkenen die Hemmschwelle abnehme, eine Schlägerei anzuzetteln. Schneider weiter: "Die Hundesteuer kassiert die Stadt Donaueschingen allerdings gerne und nicht zu knapp. Für den zweiten Hund sogar das Doppelte. Als Steuereinnahmequelle sind wir dann doch beliebt." Schneider hat auch beobachtet, dass das Ordnungsamt vermehrt kontrollieren würde, ob Hunde angemeldet seien.

Haller begründet das Verbot für große oder gefährlich erscheinende Hunde auch mit Haftungsgründen – obwohl jeder verantwortungsbewusste Hundefreund eine Versicherung für seinen vierbeinigen Freund abgeschlossen hat. Der Tourismus-Fachmann argumentiert außerdem mit dem Hundewohl. Denn laute Musik, so wie beim Lokalderby, sei nichts für Hunde. Diese Erklärung hat Substanz. So sei es zwar ein Mythos, dass Hunde besser hören als Menschen, sie könnten Geräusche aber in einem breiteren Frequenzbereich wahrnehmen, sagt der Donaueschinger Tierarzt Roland Dillmann.

Laute Musik und viele Menschen überforderten manche Hunde, für sie seien Veranstaltungen wie das Donauquellfest purer Stress. Da sei es schon besser, seinen Hund zuhause zu lassen. Am Festsonntag, an dem sich das musikalische Rahmenprogramm ohne laute Rockmusik abspielte und sich die Besucher besser über das gesamte Veranstaltungsgelände verteilt hätten, sei kein Fall eines des Gelände verwiesenen Hundes bekannt, so die Stadtverwaltung.

Und wie sie die Zukunft aus, werden Hunde und deren Besitzer jetzt von allen Großveranstaltungen in Donaueschingen ausgeschlossen? Nein, sagt das Rathaus, ein generelles Hundeverbot werde es nicht geben. Nur "bei Musikveranstaltungen ... ist ein punktuelles Eingreifen jedoch denkbar."