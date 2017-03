130 Sängerinnen und Sänger der Chorvereinigung Donaueschingen-Hüfingen verliehen in der Generalprobe ihren Stücken für das am Samstag, 25. März, bevorstehende Modellkonzert in Meckenbeuren (Bodenseekreis) unter der Leitung von Hubert Stinner den letzten Schliff. Die Chorvereinigung Donaueschingen-Hüfingen besteht aus den Gesangsklassen des Fürstenberg-Gymnasiums, dem Jugendchor und dem Kammerchor des Fürstenberg-Gymnasiums, dem Frauenchor der Baar so wie dem katholischen Kirchenchor Hüfingen. Foto: Kern