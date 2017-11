Donaueschingen Buswartehäuschen und Friedhofsmauer greifbar nahe

Und die anderen Projekte seien am Tag nach der Sitzung von Ortsvorsteher Klaus Münzer und Christian Unkel, Sachgebietsleiter Hochbau und Gebäudemanagement, unter die Lupe genommen worden. "Alles Weitere wird 2018 realisiert", sagt Münzer. Für die neue Beleuchtung in der Halle, die auch mit einer neuen Elektrik verbunden ist, seien die Angebote schon eingeholt. "Es kommt eben auf die Handwerker an", sagt der Ortsvorsteher. Für das behindertengerechte WC in der Festhalle fehlt noch die Beurteilung des Behindertenbeauftragten Manfred Kemter.

Im Bereich des Friedhofes gibt es gleich drei Projekte: Die Überdachung an der Friedhofskapelle, die verhindern soll, dass die Trauernden, die in dem kleinen Gebäude keinen Platz mehr finden, im Regen stehen, wird noch etwas dauern. Hier müssten die Planungen erst noch erfolgen. Voraussichtlich werde dann in einem Aufwasch der Friedhofsbrunnen in Angriff genommen, der mittlerweile etwas in die Jahre gekommen sei und sich leicht zur Seite neige.

Die Friedhofsmauer, von der ein Teil abgerissen und erneuert werden soll, stehe hingegen kurz vor der Realisierung. Der Auftrag sei bereits an einen Handwerker vergeben, dieser habe allerdings – wie es gerade üblich sei – ein ziemlich volles Auftragsbuch. Und bevor die Mauer vor dem Winter abgerissen und erst im Frühjahr neu gebaut werde, solle die Maßnahme besser in einem Guss realisiert werden.