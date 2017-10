Donaueschingen Bewegende Story mit viel Musik

Die Adonia Josef-Story bietet alles, was ein Musical braucht. 90 Minuten lang abwechslungsreiche Songs, humorvolle Überraschungsmomente und dazu die alte biblische Story, die aktuell rüberkommt. Das ist das Konzept der Teens-Chöre, die mit Frische und Talent begeistern. 37 Adonia-Projektchöre bringen die Josef-Story jetzt auf deutsche Bühnen.

Das Außergewöhnliche daran: Man kann aktiv dabei sein. Adonia lädt junge Leute zum Mitmachen ein im Chor, bei Tanz, Theater oder Band, und bietet dazu professionelle Hilfe, um das eigene Talent optimal in Szene zu setzen. Einbringen können sich Interessierte darüber hinaus auch beim Mitarbeiterteam im Bereich Technik, Küche oder Chorleitung.

Noch Quartiere gesucht

Aktuell sind junge Leute aus der Freien Evangelische Gemeinde in drei Teams mit auf Tour. 70 Sänger treffen sich jeweils zu einem Musicalcamp, das aus zwei Teilen besteht: Vier Probe-Tage in denen die Zwölf- bis 19-Jährigen unter Betreuung von geschulten Mitarbeitern das Konzertprogramm einüben. Danach folgen vier Auftrittstage an verschiedenen Orten. Vorab haben alle Akteure die Noten und eine vorproduzierte CD zum Üben erhalten.

In Wolterdingen können Interessierte am Donnerstag, 2. November, so eine Aufführung mit 70 Mitwirkenden, Chor und Live-Band erleben. Der Eintritt ist frei, Einlass und Bewirtung beginnen um 18.30 Uhr, eine Stunde vor Konzertbeginn. Spenden sind willkommen. Gesucht werden noch Privatquartiere zur Übernachtung für die 80 Mitwirkenden beim Adonia-Musical in Wolterdingen. "Eine Matratze und ein Frühstück reichen", sagt Hans-Martin Burgbacher, der die Veranstaltung für die Freie Evangelische Gemeinde Donaueschingen organisiert.

Angebote von Unterkünften für die Musical-Mitwirkenden per E-Mail an Renate Keller: info@feg-donaueschingen.de, alle Aufführungstermine und Mitmachmöglichkeiten unter www.adonia.de.

Adonia als Freies Werk ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Karlsruhe, der eng mit Landes- und Freikirchen zusammenarbeitet. 2001 wurde erstmals ein Adonia-Musicalcamp umgesetzt. 2017 nehmen bereits mehr als 3500 Kinder und Jugendliche an einem der 54 Camps teil. Neben den Projekten für Teens werden auch Juniorcamps für Neun- bis Zwölfjährige angeboten. Die Arbeit wird über Spenden finanziert