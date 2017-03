Donaueschingen Behörde lehnt neuen Uferzugang ab

Die 90 000 Euro, die sich aus einem städtischen Haushaltsposten und einem Landeszuschuss zusammensetzen, werden dennoch komplett ausgeschöpft. In einem Vor-Ort-Termin am Mittwoch mit Ortschaftsrat, Stadtbaumeister Bunse, Anglern und Bürgern wurde erläutert, dass man mit dem übrigen Geld zwei Granitreihen beim Café-Ufer finanzieren wird.

Das Land unterstützt das Vorhaben in Pfohren. Die Zuschusszusage hat die Stadt vor einigen Tagen erhalten. In diesem Zusammenhang kommt der Justizminister und hiesige Landtagsabgeordnete Guido Wolf am Montag, 10 Uhr, ins Donaueschinger Rathaus und informiert sich über das Projekt.