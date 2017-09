Donaueschingen Bands treten in der Stadt auf

Donaueschingen. So werden am Samstag, 7. Oktober, wieder tausende Gäste in der Karlstraße erwartet. Die rund 70 Standbetreiber präsentieren ein vielfältiges Angebot. Auf dem Platz am Hanselbrunnen ist wieder für Stimmung gesorgt. Ab 17.45 Uhr bietet die Tanzschule Seidel eine Hip-Hop-Dance-Show, und etwa ab 18.30 Uhr tritt die fünfköpfige Band "Endlich" unter dem Motto "Deutscher Pop gerockt" auf und bietet den perfekten Start ins Abendprogramm. Mit aktuellen deutschsprachigen Chartstürmern, Hits von Andreas Bourani, Mark Foster, Cro und Co., wollen Achim Jäger, Gerhard Wittner, Björn Härter, Björn Schneider und Fabi Scherer die Zuhörer begeistern.

Ein weiterer musikalischer Höhepunkt beim Herbstfest ist die Band "Pigeons on the Gate", die mit Klängen des traditionellen und modernen Folks inspiriert. Das Konzert beginnt um 20.45 Uhr am Hanselbrunnenplatz. Inmitten der Herbstfest-Meile findet man ganz neu in diesem Jahr eine weitere Bühne mit Künstlern wie Max Marlier & DJ Jones sowie Matthias Rapp, die die Stadtmitte beleben. Rund um diese Bühne gibt es bis um Mitternacht ein Essens- und Getränkeangebot.

Auch die Partnerstädte präsentieren sich wieder auf dem Rathausplatz mit Musikprogramm und kulinarischen Köstlichkeiten: Die Deutsch-Französische Gesellschaft verwöhnt die Herbstfestbesucher mit französischen Spezialitäten, bei der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft kann man ungarische Salami, Làngos und Kürtöskalàcs, ein traditionelles siebenbürgisches Gebäck, kosten sowie bei der Deutsch-Japanischen Gesellschaft die japanische Buchweizennudelsuppe Soba genießen. Die Suppe bereitet Sushimeister Osamu Yamashita von der Sushi-Bar ­Tatsumi aus Konstanz eigenes für das Herbstfest zu.