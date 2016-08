Donaueschingen Aufmerksamkeit für Brustkrebs

Donaueschingen. Die Pink Ribbon Radtour will mehr Aufmerksamkeit für Brustkrebs erzielen. Die Teilnehmer radeln 3200 Kilometern durch Deutschland. Jeder kann mitmachen bei der bundesweiten Radtour, die schon zum fünften Mal organisiert wird. In diesem Jahr zählt auch Donaueschingen zu den Startpunkten, von wo aus die Radler am 19. September nach Kassel starten.