Donaueschingen Auf neuen Dirigenten wartet Arbeit

Auf den neuen Dirigenten kommt in nächster Zeit einiges an Arbeit zu: Traditionell im November wird ein Probetag einberufen, denn um für den nächsten offiziellen Auftritt, beim Weihnachtskonzert, bestens gerüstet zu sein, heißt es für die jungen Musiker: Viel üben.

Aus den verschiedenen Räumen in der Schule und Festhalle ertönte den ganzen Samstag über Musik. Takt für Takt, Passage für Passage, unermüdlich wurden die jungen Musiker auf ihren Instrumenten getrimmt. Für Auflockerung sorgten Pausen und ein gemeinsames Mittagessen. Den Abschluss bildete dann eine Gesamtprobe.

Trotz des anstrengenden Probetages, der erst gegen 17 Uhr endete, waren noch alle motiviert: Gemeinsam konnten sie sich dann noch im Kletterpark in Rottweil vom stressigen Tag abreagieren.

Das traditionelle Weihnachtskonzert findet am Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Dort wird neben der Jugendkappelle auch die Stadtkapelle Löffingen als Konzertpartner zum guten Gelingen beitragen.

Nachwuchsarbeit wird in Wolterdingen groß geschrieben. Die Kapelle stellt ein Instrument und nach etwa eineinhalb Jahren kann man das Juniorabzeichen erlangen, was den Weg in die Jugendkapelle ebnet. Nach drei weiteren Jahren wird in der Regel das bronzene Leistungsabzeichen abgelegt.