Donaueschingen Auf dem Weg zum Generationen-Treff

Donaueschingen (hon). Bei der Frischzellenkur für eine zentrale innerstädtische Grünfläche ist jetzt mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen worden, die Transformation in einen "Generationenpark mit Erlebnischarakter", so die offizielle Formulierung ist, in vollem Gang. Stadtverwaltung und Gemeinderat wollen das Gebiet zwischen evangelischem Gemeindehaus und Brigach zu einem Wohlfühl-Treffpunkt für alle machen – von den Kindern bis zu Senioren.

Bei den Planungen stand ein weiterer Gedanke im Mittelpunkt: Der naturnahe Charakter des Parks mit seinen wertvollen Gehölzen muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Und dann war es der Stadtpolitik noch wichtig, den Park mit der Brigach zu verbinden.

Letzteres wurde im ersten Bauabschnitt realisiert, für den im November vergangenen Jahres das Startsignal mit einem symbolischen Spatenstich erfolgte. Mit einem gepflasterten Weg, der sich über die Irmastraße zieht und an die Uferstufen grenzt, ist mittlerweile ein Bezug zum Fluss hergestellt worden.