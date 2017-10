Donaueschingen (An-)Spannung hält ganze 24 Stunden

"Die 24-Stunden-Übung ist ein Höhepunkt für alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr", sagt Eva Schiesel, Tochter des Stadtkommandanten. Die 18-jährige Pfohrenerin war zum ersten Mal als Betreuerin dabei. "Bisher war ich immer unter den Teilnehmern, welche die unterschiedlichen Aufgaben meistern müssen. Einmal die andere Seite, das Organisieren, mitzuerleben ist ein tolles Erlebnis. Man kennt beide Seiten und kann sich in die Lage der Jüngeren hineinversetzen", so Schiesel. "Dass uns die erfahrenen Feuerwehrleute unterstützen, ist toll. Von ihnen können wir eine Menge lernen", sagt der zwölfjährige Danny aus Neudingen. "Wir freuen uns jedes Jahr sehr darauf, und es motiviert uns, dass wir später auch mal in die richtige Feuerwehr wollen."