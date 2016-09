Donaueschingen An der Donauquelle sprudelt Wissen

Auch mit interessanten Fakten über die Besonderheiten Donaueschingens und die Vielfalt an Sehenswürdigkeiten und Angeboten in der Stadt wartet das Informationssystem auf. Oberbürgermeister Erik Pauly machte sich gemeinsam mit Lina Mell und Andreas Haller vom Amt für Kultur, Tourismus und Marketing vor Ort ein Bild von der neuen Errungenschaft. Er war von der gelungenen Präsentation sehr angetan. "Nachdem die Quelle seit der umfassenden Sanierung in neuem Glanz erstrahlt, erleben die Gäste hier nun ab sofort auch einen informativen Mehrwert", so Pauly.