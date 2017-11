Donaueschingen Als erstes müssen Bäume und Sträucher weichen

Donaueschingen (hon). Den Abzug des 110. französischen Infanterieregiments als Chance nutzen, die Stadt weiterzuentwickeln: Unter diesem Leitgedanken haben Verwaltung und Gemeinderat die Umwandlung des Kasernenareals in das neues Quartier Am Buchberg vorangetrieben. Nach drei Jahren der Diskussion und Planung ist in diesen Tagen damit begonnen worden, im nördlichen Bereich des Kasernenareals Platz für neue Wohnbebauung zu schaffen. Hier sind im Bebauungsplan Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser vorgesehen. Insgesamt 340 Wohneinheiten sollen an dem Südhang mit Blick auf den Fürstenberg und die Innenstadt realisiert werden.