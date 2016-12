Donaueschingen Abschlussball zeigt Bandbreite des Tanzsports

Von den Kindern bis zu den Erwachsenen beteiligten sich alle Generationen der Schule an der Tanz-Gala, die die Ulmer Tom Lehner Band musikalisch begleitete.

Das Publikum spendete für die Aufführungen reichlich Applaus und wurde den gesamten Abend lang bei Stimmung gehalten.

Eine große Bandbreite tänzerischer Möglichkeiten und diverse Tanzstile mit Showacts aus der Championsleague der nationalen und internationalen Tanzszene wurde gezeigt. Einmal mehr war die Veranstaltung ein Beleg für das in den vergangenen Jahren in die Höhe sprießende Interesse am Tanzsport.