Donaueschingen Abenteuerlust führt Zweiradfan nach Island und Afrika

Rösch gehört dem Heidenhofener Ortschaftsrat seit zwei Legislaturperioden an und er ist aktuell stellvertretender Ortsvorsteher. In Donaueschingen kennt man den begeisterten Flieger mit Privat-Pilotenlizenz ("Das war ein Jugendtraum von mir") als Mitgründer des Fördervereins der Grundschule Pfohren-Aasen, dessen Vorsitzender er vier Jahre lang war. Heute ist er noch Schriftführer und Kassierer, er wird diese Posten aber abgeben – was seine Vorstandskollegen wissen.

Es war der ausscheidende Rat Reinhard Merkle, der Rösch dazu motiviert hatte, sich auf der CDU-Liste bei der vergangenen Gemeinderatswahl aufstellen zu lassen. Rösch selbst ist aber kein CDU-Parteimitglied. Seinen Schwerpunkt im Gemeinderat sieht der Diplom-Ingenieur – berufsbedingt – im technischen Bereich. Da heißt es dann für ihn, sich durch dicke Verwaltungsvorlagen zu kämpfen. Das ist zwar nicht so abenteuerreich wie eine Saharadurchquerung auf zwei Rädern in Algerien, dafür gibt's bei den Sitzungen immer ausreichend Wasser.