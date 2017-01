Donaueschingen Aasen ist mit am besten aufgestellt

Donaueschingen-Aasen. Oberbürgermeister Erik Pauly berichtete über Aktuelles aus der Stadtpolitik. Eine beeindruckende Dorfentwicklung konnte Ortsvorsteher Horst Hall für 2016 aufzeigen: Für 325 000 Euro wurde der Bereich Klosterstraße/Grube mit einer Verkehrsinsel neu gestaltet. Weitere 30 000 Euro wurden für die Sanierung vom Kriegerdenkmal und Brunnen ausgegeben und 38 000 Euro für die Kanalsanierung in diesem Bereich.

In der in die Jahre gekommenen Bürgerhalle summierten sich verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen auf 32 000 Euro und Feldwege am Pfohrbach wurden für 10 000 Euro überholt.

Bei den Investitionen tritt Aasen 2017 deutlich kürzer: 60 000 Euro für die Anlage eines Gehwegs zum Schützenhaus, 15 000 Euro für die Innenrenovierung der Bürgerhalle, 6000 Euro für Internettechnik in den Klassenzimmern der Grundschule und 16 900 Euro für Umbauten im Kindergarten St. Bernhard. Weitere 278 500 Euro fließen für den Betrieb der Kindertagesstätte. Dazu kommt ein städtischer Zuschuss für die Anlage eines Rasenplatzes auf dem SV-Gelände und der Anschluss des Gewerbegebietes an das schnelle Glasfasernetz.