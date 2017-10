Dobel Warten auf die nächste Entscheidung

Dobel. Auf Entscheidung des Gemeinderates in der außerordentlichen Sitzung vom 10. August hin (wir berichteten) war fristgerecht zum 14. August Beschwerde eingelegt worden. Und zwar gegen die Ablehnung des Eilantrages durch das Verwaltungsgericht Karlsruhe, der den Stopp des sofortigen Vollzugs der Baumaßnahmen zum Ziel hatte.

Jetzt wartet die Gemeinde Dobel, so Kämmerer und Bauamtsleiter Jürgen Gall, auf die Entscheidung der nächsten – und letzten – Instanz in diesem Fall, des Verwaltungsgerichtshofes in Mannheim.

Schriftsatz zur Lärmproblematik