Dobel Sachverständiger überprüft Seil

Dobel (geg). "Wie sieht es mit unseren beiden Skiliften aus?", fragte Antje Mieves (FuD) in der jüngsten Sitzung des Dobler Gemeinderats. Sie erhielt von Schultes Christoph Schaack folgende Antwort: Der Babylift am Wasserturm wird auch in dieser Saison wieder von den Sportfreunden Dobel betrieben. Für den großen Lift "Neue Äcker" habe er nach mehrmonatigen Bemühungen nun endlich einen Termin vom erforderlichen Sachverständigen zur magnetinduktiven Seilüberprüfung erhalten. Dieser nehme heute die Prüfung vor.