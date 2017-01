Dobel Rodelpisten am langen Wochenende begehrt

Gulaschsuppe sowie heiße Würste

Der gut durchgefrorene Untergrund erlaubte rasante Fahrten mit vielfältigen Schlitten- und Bobvarianten. "Da ist ganz schön was los!", stellte eine sportliche Oma fest, die samt Enkel ein bisschen außer Puste den Hang heruntergesaust kam.

Familie Kraft aus Ludwigsburg freute sich, dass der jüngste Spross erstmals im Schnee rutschen konnte. Auch der kleine Schlepplift, betrieben von den Sportfreunden, erfreute sich reger Nachfrage. "Am Samstag ist es jetzt ein bisschen ruhiger", beschrieb Matthias Konietzko, der die Liftabfertigung inne hatte. Der Feiertag sei ein absoluter Rekordtag gewesen. Vor allem auch was die Bewirtung anbelangte. "Gulaschsuppe und heiße Würste waren nahezu aus", so Christoph Füge, der gemeinsam mit Maurice Roller und Jonas Treiber drinnen an der Essensvorbereitung und –ausgabe auch an diesem Tag eine Menge zu tun hatte.

Die Kehrseite der Medaille: Verkehrsmäßig ging es zu manchen Zeiten wieder chaotisch zu. War hier der Samstag ebenfalls relativ diszipliniert und ruhig, ging, so Bernhardt Kraft, am Freitagnachmittag im Oberdorf zeitweise nichts mehr: "Die ausfahrenden Autos von der Oberen Bergstraße stauten sich auf die dicht befahrene Hauptstraße herunter." Die Einbahnstraßenregelung und die Halteverbote hätten jedoch noch größeres Chaos vermieden. Knöllchen wegen Falschparkens mussten dennoch verteilt werden.

Kinderskikurs wird angeboten

Am kommenden Wochenende wird der Lift am Wasserturmhang samt Bewirtung im Häusle wieder von 10 Uhr bis 16 Uhr in Betrieb sein. Außerdem wird samstags von 10 Uhr bis circa 12.30 Uhr ein Kinderskikurs angeboten. Dafür haben die Sportfreunde wieder zwei Skilehrerinnen gewinnen können. Anmeldungen nimmt Christoph Füge unter Telefon 0162/2 73 79 70 entgegen.