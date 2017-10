13 Radler des Schwarzwaldvereins in Dobel trafen sich zur vorletzten Tagestour in diesem Jahr. Mit Autos fuhr man nach Kehl. Per Velo ging es über die Rheinbrücke bis nach Straßburg. Zu Fuß spazierte man am Münster vorbei zum Europa-Parlament. Weiter radelten die Teilnehmer den Rhein-Marne-Kanal entlang über Hoerdt, Weyersheim und Gambsheim. Frisch gestärkt ging es auf der deutschen Seite des Rheins zurück nach Kehl. Beim Ausflug wurden ungefähr 70 Kilometer zurückgelegt. Ein "Einkehrschwung" auf dem Nachhauseweg führte nach Bernbach. Das Danke­schön der Teilnehmer ging an die Organisatoren Ute und Bernd Bischoff. Foto: Verein