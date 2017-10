Dobel Nach zwei Schlägen ist "ozapft"

Dobel. Waren die Musiker am Sonntag als kulinarische Gastgeber, beginnend mit dem Weißwurstfrühstück gefragt, während befreundete Vereine wie die Musiker aus Höfen den musikalischen Teil übernahmen, war am Unterhaltungsabend am Samstag im Kurhaus Einsatz an allen Fronten angesagt.

Bergsteigermarsch zur Eröffnung

Im herbstlich-blauweiß dekorierten Kursaal, mit zünftiger Bar im Foyer, stand Oktoberfeststimmung auf dem Programm. Mit dem Bozner Bergsteigermarsch eröffnete das Orchester mit Dirigent Ulrich Schneider den Abend, alle zünftig in Dirndl oder Lederhose. Wie auch ein großer Teil des Publikums, aus Dobel und umliegenden Gemeinden, mottogerecht gekleidet kam. "Ein herzliches Willkommen an alle Gäste", sagte Vereinsvorsitzende Martina Naumann und fügte an, dass Mitklatschen und -singen unbedingt erwünscht sei.