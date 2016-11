Dobel Die ganze Familie hilft mit

Wie am Namen zu hören, stammt sie auch von dort: "Aber wir sind seit 22 Jahren in Deutschland." Die ganze Familie hilft mit, wenn es an den Wochenenden zu einem Markt geht. Dann werden im Advent jahreszeitlich passende, deftige Gulaschsuppe oder vegetarische Karotten-Ingwer-Suppe angeboten. Stets gemäß dem Motto "nach alter Tradition mit Liebe ge-macht".

Kein Pfand aufs Geschirr

"Nein, Pfand aufs Geschirr nehmen wir nicht", erklärt Balatoni dem nächsten Kunden, "ich glaube an das Gute im Menschen!" Und von einer speziellen Spezialität darf jeder schon mal kosten: den "Zungenbrecher"-Baumstrie-zeln, süßem Gebäck mit dem ungarischen Namen Kürtöskalács.