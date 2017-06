Dobel Chillout-Lounge auch im Angebot

Dobel. "Wir sind halt mittlerweile ein gut eingespieltes Team", freut sich der Dobler Feuerwehrkommandant Werner Stängle, federführend verantwortlich, der sich ebenso wie Anuschka Pfeiffer vom Tourismus- und Bürgerbüro auf die Veranstaltung freut.

Am Samstag um 14 Uhr ist Eröffnung

Am Wochenende 17. und 18. Juni wird das Dorffest wieder rund um Kurhaus und Kurpark stattfinden. "Wir hätten das Fest auch gerne einmal wieder im Ortskern um Schule, Rathaus und Kirche veranstaltet", so Stängle, "aber am Kurhaus und im frisch ausgestatteten Kurpark ist das Umfeld, begonnen bei der Bühne, einfach schon vorhanden."