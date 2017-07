Dietingen Zwölf Stämme steuert Rottweil bei

Dietingen-Irslingen (psw). Pfarrer Albrecht Zepf hob in der Messfeier die Bedeutung dieses Ereignisses für die Irslinger Kirchengemeinde hervor. Regina Lino Roeßle übernahm einen wichtigen Part in diesem Gedenkgottesdienst. Die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates erinnerte in ihrem Beitrag an die Zeit der Grundsteinlegung. Sie gab dabei Einblicke in die Geschichte der Irslinger Pfarrei und ging auf den Bau der Kirche ein. Ebenso fanden sich architektonische und kulturhistorische Aspekte in ihrer Betrachtung.

Die erste Kapelle soll, es gibt dafür allerdings keine fundierten Nachweise, im neunten Jahrhundert, zur Zeit des fränkischen Reiches, gebaut worden sein. Der Kirchenpatron, der Heilige Martin, war der Schutzpatron der fränkischen Könige. Auch zum damaligen Standort gebe es keine gesicherten Erkenntnisse, so Roeßle.

Ein sicherer Beweis für die Existenz eines bescheidenen Kirchleins im spätmittelalterlichen Irslingen, vermutlich in der Nähe der jetzigen Kirche, ist die im Rottweiler Stadtmuseum ausgestellte Pürschgerichtskarte. Ausführungen in der Dorfchronik wiesen darauf hin, dass Irslingen bereits vom 13. bis zum 18. Jahrhundert zur Pfarrei Epfendorf gehörte, berichtete sie. Eindeutig belegt sei der Vertrag zwischen der Stadt Rottweil und dem Bischof von Konstanz aus dem Jahr 1785, in dem die Errichtung der eigenständigen Pfarrei Irslingen niedergeschrieben wurde. Zur Erweiterung der Vorgängerkirche, die auf dem Platz des heutigen Friedhofs stand, habe die Stadt Rottweil zwölf Stämme Bauholz geliefert. Die Baukosten übernahm die örtliche Kirchenpflege. Im selben Zeitfenster wurden das Pfarrhaus mit Wohnteil, Stall und Scheuer errichtet.