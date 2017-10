Dietingen Und Emily schmeißt die Revue

Dietingen-Gößlingen. Die Revue fällt aus, aber das Publikum und der Pianist sind da. Was tun? Garderobiere Emmi rettet die Situation. Wie die "kesse Berlinerin" das anstellt, erlebt das Publikum am nächsten Theaterabend des Ensembles Bärschs kleine Bühne in der Gößlinger Krone am Samstag, 11. November, ab 20 Uhr.