Dietingen Um Kindern Lernen zu erleichtern

Dietingen/Villingendorf/Epfendorf. Das Lernen lernen, lautet das Thema eines Vortrags, der am Donnerstag, 24. November, um 19.30 Uhr (Dauer etwa zwei Stunden), in der Graf-Gerold-Halle in Dietingen beginnt und Eltern der Schüler der Schulen in Dietingen, Villingendorf und Epfendorf ansprechen soll.