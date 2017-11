Intensiv probt derzeit der Musikverein Irslingen unter Leitung von Joachim Mager für das Jahreskonzert. Dieses findet am Samstag, 25. November, in der Irslinger Waidbachhalle statt. Als Konzertpartner präsentiert sich dabei der Musikverein Harthausen. Ebenso tritt die gemeinsame Jugendkapelle der Gesamtgemeinde auf. Zur Vorbereitung der Irslinger Musiker zählte ebenso ein Probenwochenende in der örtlichen Festhalle (Bild). Foto: psw