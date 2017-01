Dietingen Seelsorger, der Sicherheit ausstrahlt

Dietingen-Irslingen. Dekan Martin Stöffelmaier war von Bischof Gebhard Fürst beauftragt, die Einsetzungsurkunde zu verlesen und die nötigen Formalitäten zu veranlassen. Anwesend waren im Pfarrbüro als Zeugen die Vertreter der Kirchengemeinden, Gemeindereferentin Sr. Ursula, Pfarramtssekretärin Tanja Scheible und Bürgermeister Frank Scholz.

Die eigentliche Einsetzung fand bei den Gottesdiensten in den einzelnen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit statt. Die jeweiligen stellvertretenden Vorsitzenden lasen zu Beginn der versammelten Gemeinde die Urkunde des Bischofs vor. In den folgenden Begrüßungsworten hoben sie hervor, wie dankbar sie sein können, nach sehr kurzer Vakanz wieder einen guten Hirten an die Seite gestellt zu bekommen. Noch dazu einen, der Sicherheit ausstrahle, Kompetenz, Fröhlichkeit und Tatendrang, wo man den Eindruck erhalte, bei ihm sei man gut aufgehoben, der kümmere sich um einen.

Kurz gesagt: Die Gemeindemitglieder sind Pfarrer Al­brecht Zepf sehr dankbar, dass er gemeinsam mit ihnen in die Zukunft gehen möchte, im Bestreben die Kirchengemeinden beisammen zu halten und noch so manches zu bewegen. Und so wurde Pfarrer Albrecht Zepf in seinen neuen Kirchengemeinden – in St. Nikolaus Dietingen, St. Martin Irslingen, St. Silvester Böhringen mit Rotenzimmern und St. Petrus und Paulus Gößlingen – herzlich willkommen geheißen.