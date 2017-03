Dietingen Nanu? Spottlieder häufiger als Liebeslieder?

Zuerst gab Führe Erläuterungen zur Historie des alemannischen Liedguts. Es sei auffallend, dass es in diesem Sprachraum wenig Liebeslieder gäbe, dafür mehr Spottlieder, auch mit politischen Inhalten. Bis 1800, so der Freiburger, sei nicht im Dialekt gesungen worden.

Mit bekannten Liedern wie "In Muetters Stübele" – dies ist beim Liederstammtisch in Rotenzimmern öfters zu hören – startete der Badener seinen musikalischen Streifzug durch den alemannischen Sprachraum, wozu ebenso die Dialekte Schwyzerdütsch, Elsässerditsch und der Vorarlberger Dialekt zählen.

Im zweiten Teil des Programms interpretierte der Sänger seine eigenen Kompositionen. Wer hat nicht schon hautnah erlebt, welche Eigendynamik eine Spekulation oder eine Andeutung, so ganz nebenbei gegenüber einem Nachbarn ausgesprochen, bekommen kann. Zuletzt kommt was ganz anderes her­aus. Treffend besang Führe dieses Phänomen in seinem Lied "Das Gerücht".

Brockhaus-Nachfolger

Die Partnersuche finde heute digital, und zwar über soziale Netzwerke, statt. Bei "Single sucht Singlein" plauderte Führe aus dem Nähkästchen, er besang nämlich eigene Erfahrungen. Bei allen potentiellen Partnerinnen habe er aber einen Haken gefunden, räumte er ein.

Ebenfalls recht lustig wie tiefgründig: Das Lied "Wir haben es doch so gut gemeint" – ein Ausspruch von vielen Eltern, wenn Kinder ihnen in späteren Jahren Dinge aus der Kindheit vorwerfen. Ins Schwarze traf er mit seiner Feststellung zum Nachfolger des legendären Brockhaus-Nachschlagewerks: "Google weiß immer Bescheid".

Für Heiterkeit sorgte ebenso das Lied "Der Onkel und das Schränkchen". Die Leute, die sich immer viel vornehmen, aber nicht gerade für den Moment, nimmt Führe hierbei aufs Korn. "Ich fange mit allem an, nur nicht gerade heute", so lautete die Übersetzung des alemannischen Liedtextes.