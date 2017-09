Dietingen Musiker aus allen Himmelsrichtungen

Kräftig mitgesungen

Zwei Stunden lang sorgten die beiden Orchester im Wechsel für Stimmung in der Halle. Beide Formationen hatten auch Gesangssolisten in ihren Reihen und präsentierten eine Reihe gängiger Stimmungslieder und Schlager. Dabei wurde in der Halle kräftig mitgesungen.

Den zweiten Part übernahmen die Musiker aus Wilflingen und Wiesenstetten. Diese knüpften dort an, wo ihre Vorgänger aufgehört hatten.

Ein Gottesdienst in der St.- Nikolaus-Kirche, umrahmt durch jugendliche Musiker, bildete den Auftakt für den zweiten Festtag, der im Zeichen der Familie stand. Für Entlastung der Mütter sorgte an diesem Tag das breite Speisenangebot, von dem regen Gebrauch gemacht wurde. Die Küche musste sogar nachbestellen. Im Mittelpunkt stand selbstverständlich der Wildschweinbraten mit hausgemachtem Kartoffelsalat. Für viele Freunde des Wildbrets ist dieses, in Dietingen seit vielen Jahren angebotene Schmankerl ein absolutes Muss. Der Musikverein Böhringen mit seinem Dirigenten Peter Nikol unterhielt die Gä­ste dabei mit gepflegter Blasmusik über die Mittagszeit.

Zum Kaffee und Kuchen – ein reichhaltiges Büffet wartete auf die Gäste – traten der Dietinger Kindergarten sowie der Chor Via Voce auf. Zum Schluss griffen die Gastgeber selbst zu ihren Instrumenten und ließen das Fest, das bis 2014 am Waldgehege stattfand, mit gefälligen Melodien ausklingen.

Gefallen fand auch der erstmals im Foyer der Halle durchgeführte kleine "Heimatmarkt" mit ausgewählten Ausstellern aus der Region.