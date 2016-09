Dietingen Kapellen stimmen auf Herbst ein

Auf die Gäste wartet ein abwechslungsreiches musikalisches Unterhaltungsprogramm. Dieses spricht sowohl Jung wie Alt an. Natürlich steht am Sonntag nach alter Tradition der Wildschweinbraten auf der Speisekarte. Die dreitägige Herbstveranstaltung startet am Freitagabend um 21 Uhr.

Zum Auftakt spielt die neun köpfige Band "Get the Beat" aus Bad Urach. Sie verspricht eine atemberaubenden Bühnenshow sowie hundertprozentige Live-Musik aus ihrem breit gefächerten Repertoire. Die Halle ist ab 20 Uhr geöffnet. Eintritt: sechs Euro.

Stimmung auf zwei Bühnen