Dietingen Harmonische Klänge beim Herbstfest

Dietingen-Böhringen. In diesem Jahr feiert die "Harmonie" Böhringen einen besonderen Geburtstag, der Verein ist 150 Jahre alt geworden. Durch die großen Anstrengungen, die mit der Ausrichtung des Jubiläumsfests vom 8. bis 11. Juli verbunden waren, wird das Herbst- und Schlachtfest in veränderter Form veranstaltet.

Für alle Freunde von Sauerkraut und Schlachtplatte findet am Sonntag ab 11 Uhr ein Schlachtplattenessen statt. Der Tag beginnt mit einem zünftigen Frühschoppen. Für die passende Unterhaltung, auch über die Mittagsessenszeit, sorgen die Hirschgässle-Musikanten aus Villingendorf. Das Nachmittagsprogramm eröffnet der Gesangverein Frohsinn Böhringen. Anschließend tritt die Gasmusik Böhringen mit Dirigent Peter Nikol am Taktstock sowie Sängerin und Ansagerin Gaby Weinmann als Unterstützung am Mikrofon auf.