Dietingen Großer Umzug krönt Narrenfreundschafstreffen

Die Strecke, die der farbenfrohe Lindwurm nahm, war gesäumt mit vielen Zuschauern. Die heimischen Weißnarren, Bauramänner, Schreckenberghexen und Bären gingen vorneweg.

Bereits am Freitag haben die Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag der Narrenvereinigung mit einem Zunftmei­sterempfang begonnen. Am Samstag wurde von der Patenzunft Irslingen an der Zehntscheuer der Narrenbaum aufgestellt.

Der Sonntag begann in aller Frühe. Ab 6 Uhr begann der Musikverein Dietingen mit dem Tagwachtspielen. Danach zogen die "Morgentrommler" durch den Ort. Ein weiterer Zunftmeisterempfang in der Graf-Gerold-Halle für die Zünfte des großen Jubiläumsumzugs markierte den Abschluss. Unsere Fasnetsreporter waren wieder mittendrin. Hier gibt es das Video vom Umzug.