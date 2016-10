Dietingen Freudiger Empfang

Anfang März ging die Kleider- und Fahrradsammlung der Erwachsenenbildung Dietingen (EB) für Sri Lanka vonstatten. Dank der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung von Dietingen und Umgebung brachten die fleißigen Helfer einen Container mit etwa 25 Kubikmeter mit guter tragbarer Kleidung und 25 Fahrrädern auf den Weg.

Nach mehreren Transporten hat Silvano Wüschner von den US-Streitkräften von Ramstein die unzähligen Kartons in seinem Eigenheim in Ramstein verstaut. Am 6. Mai musste die Fracht in einen Container verladen werden, der von Ramstein/Pfalz nach Bremerhaven gefahren wurde. Von dort ging das verplombte "Riesenpaket" in einem Schiffsbauch auf die Reise nach Sri Lanka.

Die Hilfslieferung wurde von buddistischen Mönchen in Empfang genommen, die Garanten für einen sicheren Transfer waren. Dann wurden mit Lastwagen die Kleiderkartons und Fahrräder in das Landesinnere transportiert, wo Rasika, die Frau von Silvano Wüschner herstammt. Dieses Hochlandgebiet war Kernpunkt eines gewaltigen Unwetters mit Überschwemmungen und Erdrutschen.