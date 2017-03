Dietingen Eine Dietinger Reise nach Jerusalem

Dietingen. Etwas konsterniert blickte Ferdinand von Bissingen in die Runde. Auf der vom Beamer an die Wand geworfenen Wahlvorschlagsliste fehlte sein Name, obwohl er dem Zweckverband bislang beisaß.

Die Neuwahl für die Vertreter des Zweckverbands Wasserversorgung Oberer Neckar sei außerplanmäßig notwendig, weil derzeit zu viele Räte aus Dietingen im Verband vertreten wären, begann Bürgermeister Frank Scholz die Aufklärung. Insgesamt waren mit Scholz, ehemals als Vorsitzender des Zweckverbands, fünf Mitglieder aus der Gemeinde Dietingen aufgelistet. Das widerspreche aber den Verbandsstatuten, die sich aus der Anzahl der Einwohnerzahl ergebe. Mithin dürften nur vier Vertreter aus Dietingen dem Verband beisitzen. Aufgefallen wäre dieser Fehler erst jetzt, so Scholz.

Soweit für die Gemeinderäte noch nachvollziehbar. Doch warum wurde gerade von Bissingen von der Liste gestrichen? Unweigerlich erinnert diese Szene an die jüngste Zweckverbandssitzung, als von Bissingen Scholz als einziger seine Stimme verweigerte. Er schlug vor, anstelle von Scholz Böhringens Ortsvorsteher Detlef Langrock im Verwaltungsrat zu etablieren. Wie bereits berichtet, setzte er sich damit nicht durch. Aber nun scheint sich der Spieß umzudrehen.