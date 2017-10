Dietingen Die Vielfalt der Vögel

Vögel seien ein Wunder der Natur und in ihrem Bestand bedroht, stellte die Erwachsenenbildung fest. Wenn in Zukunft ein "stummer Frühling" vermieden werden solle, sei jeder gefordert, einen Beitrag zu leisten.

Fritz Ruthard beobachtet Vögel in allen Lebenslagen: beim Brüten, beim Füttern, in der freien Natur. Er fotografiert und macht Videos. Es sei eine Freude, die noch vorhandene Vielfalt der Vögel in der Heimat wahrzunehmen, den Vogelgesang zu hören und die Vögel daran zu erkennen.

Fritz Ruthard zeigt Schnappschüsse im Jahreslauf. Und er will sensibilisieren, was jeder zur Erhaltung der Vielfalt der Vogelwelt im persönlichen Umfeld tun könne durch richtige Fütterung und durch Schaffung von vogelgerechten Lebensbedingungen ums Haus herum. Die Vögel finden meist in der Brutphase zu wenig Nahrung in der ausgeräumten Landschaft und seien auf die Hilfe des Menschen angewiesen.