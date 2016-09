Dietingen Blick in den schwarz-grünen Koalitionsvertrag geworfen

Für Rajsp und Nowack sei dies aber akzeptabel, denn der Blick in den schwarz-grünen Koalitionsvertrag zeige, dass hier genau das drinstehe, was die BI auch wolle: nämlich den zukunftsweisenden ökologischen Hochwasserschutz, die Verbesserung der Wasserrückhaltung in der Fläche und die Wiedergewinnung natürlicher Rückhalteflächen.

Und es geht noch um Fördergelder. Seitens des Regierungspräsidiums werde geprüft, ob der Kostenaufwand für Hochwasserschutzmaßnahmen – Mauer oder Becken – im Verhältnis zu den dadurch geschützten Werten stehe. 70 Prozent der Kosten für das genehmigte Gewerk würden dann von Bund und Ländern übernommen.

Hubert Nowack versprach, sich im Kreistag für die Böhringer Forderungen einzusetzen, von denen letztendlich auch alle anderen Schlichem-Anlieger profitieren würden. Sonja Rajsp, die großes Lob für das Engagement der Bürger hatte, hat sich in Sachen Hochwasserschutz kundig gemacht. "Ein Ingenieur hat mir gesagt, dass das Durchleiten keinen Sinn macht. Das hat man in den Siebzigerjahren gemacht." Es sei wichtig, so Rajsp, dass bei solchen Projekten möglichst viele Menschen mitdenken, denn "desto gescheiter ist, was am Ende rauskommt".