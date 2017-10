Deißlingen Was kann Integrationsmanager leisten?

Den Kommunen stünden jetzt erstmals für Betreuungszwecke Fördergelder zu. Neben der sogenannten Kopfpauschale pro anerkanntem und sich in der Anschlussunterbringung befindenden Flüchtling von 1100 Euro pro Jahr, würden auch Personalkosten gefördert. Leider, so Bürgermeister Ulbrich, seien die Vorgaben so komplex, dass einen direkte Förderung der Stelle in Deißlingen nicht in Frage komme.

Durch den vom Landkreis zu stellenden Integrationsmanager würden viele Aufgaben von der bisherigen Stellinhaberin vor Ort wegfallen, sodass man eine Reduzierung auf 30 Prozent anstrebe. Allerdings befürchteten die ehrenamtlichen Integrationshelfer in der Gemeinde Nachteile für die Flüchtlingsbetreuung, weil der Manager sich im Prinzip nur 14-tägig vor Ort sehen lassen könne.

Kargoll: Die große Politik redet und beschließt. Übrig bleibt Frust bei den freiwilligen Helfern