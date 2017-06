Deißlingen Unfallopfer Zinserlass verweigert - Shitstorm

Dafür sorgt ein am 20. Juni in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig getroffener Gemeinderatsentscheid, dem Antrag des wegen der Unfallfolgen beruflich für längere Zeit außer Gefecht gesetzten Unfallopfers auf Erlassung von Nachzahlungszinsen in Höhe von 549 Euro auf eine Gewerbesteuerschuld nicht stattzugeben. Der Unternehmer zeigte sich daraufhin bitter enttäuscht, zumal er darauf verweist, dass das Finanzamt einen Härteantrag positiv beschieden und ihm so 1749 Euro an Zinsen erlassen habe.

Als der Deißlinger diesen Sachverhalt jetzt im sozialen Netzwerk Facebook in ähnlicher Weise darstellt, sind die Postings riesengroß. Viele hunderte tun ihre Meinung kund. Viele davon zeigen Mitleid mit der Situation des Familienvaters, der vor allem an Beinen und Knie schwer verletzt wurde. Da wird dann auch schnell das Fazit gezogen, dass die Gemeinde angesichts eines solchen Schicksals doch auch über ihren Schatten springen und es dem Finanzamt nach tun könne. Bei anderen Gelegenheiten für soziale Wohltaten geize man mit ja auch nicht, wird – wohl auch getragen von viel Bauchgefühl – die Gemeinde an den Pranger gestellt.

Bürgermeister Ulbrich begründet Entscheidung der Gemeinde