Deißlingen Um den Hohenkarpfen herum

Die 55 Kilometer lange Ausfahrt führt am Rande der Musikstadt Trossingen vorbei über Durchhausen und Seitingen-Oberflacht nach Wurmlingen. Unterwegs zeigen sich wunderbare Aussichten auf den Zeugenberg Hohenkarpfen. Unterhalb des Steilabfalls der Schwäbischen Alb geht es auf schönen Radwegen über Rietheim, Spaichingen und Neufra zurück nach Deißlingen. Wer mag, ist dort zum Abschluss zu einem gemütlichen Grillfest eingeladen.

Die Tour beginnt um 9.30 Uhr am Vereinsheim in Deißlingen, Bittebrunnenstraße 5. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am gleichen Tag gibt es außerdem noch je zwei Radfahrten von Spaichingen und Beffendorf aus. Die AOK-Radtreff-Tourenwochen dauern bis zum 2. Juli.

Weitere Informationen: zu Startpunkten und Tourenbeschreibungen gibt es unter www.aok-bw.de/sbh, Rubrik "Gesundnah erleben" und in jedem AOK-KundenCenter.