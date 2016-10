Deißlingen Überbürokratisierung nervt ziemlich

Schuler ist vor allem auf die Umgestaltung und Neuanlage von Privatgärten, oftmals verbunden mit Wasseranlagen, wie Pools oder Wasserspielen, spezialisiert. In der wachsenden und zukunftsträchtigen Branche des Garten- und Landschaftsbaus bedient der Handwerksbetrieb Kunden "in einem Umkreis von einer Stunde mit dem Lkw". Dabei kämen vor allem Menschen in gesetzterem Alter auf ihn zu. "Das Haus ist abbezahlt, die Kinder aus dem Haus, jetzt leisten wir uns einen schönen Garten", beschreibt der Landschaftsgärtner die Motivation von vielen seiner Auftraggeber.

Aden wollte wissen, ob die politischen Rahmenbedingungen für das klassische Kleinunternehmen stimmten. Überbordende Vorschriften seien schon lästig, betonte der Inhaber. Wegen eines kleinen Rinnsals in Nähe des Bauplatzes für eine Lagerhalle sei ein Jahrhunderthochwassergebiet ausgewiesen. Man habe deshalb viel Zeit und Geld in Gutachter und Planer für die Baugenehmigung beim Landratsamt investieren müssen, betonten Bürgermeister Ulbrich und Thomas Schuler gleichermaßen. "Es ist doch mein Problem, wenn ich da baue und in 100 Jahren mal ein Hochwasser kommt. In der Halle soll ja keiner wohnen und auch nicht dauerhaft arbeiten", sagt der Gartenbauer. Es erstaune ihn jedes Mal, wie engstirnig Behörden vorgingen.

Der Staat mische sich oft unnötig ein und vernichte Unsummen durch seinen Bürokratieeifer, konstatiert auch der liberale Aden.